El amor está en todas partes

MEXICALI, Baja California(GH)

El concepto de amor para Alan Slim es complejo, sencillo y inevitablemente cotidiano, es un tema serio y diverso, además cree que decir un “te amo” son palabras mayores.



Slim nació en Mexicali y actualmente es de las promesas actorales en Televisa, ha realizado papeles para telenovelas como “Hasta el fin del mundo” y Tres veces Ana”.



“Todos estamos en la búsqueda del amor, no solamente para encontrar pareja, queremos ser parte de algo, sentirnos protegidos; es una búsqueda constante desde que nacemos hasta que morimos”, comparte el actor cachanilla.



Alan, quien cuenta con una carrera en sicología, se expresa convencido que el amar a alguien debe ser tema serio, ya que a veces se puede “amar por amar” y eso es injusto para el mundo en el que vivimos.



“Creo que el decir ‘te amo’ ha sido muy utilizado o escupido, sobre todo los jóvenes aunque siempre ha existido, no debería ser ya que el amor va más allá”, dijo a este periódico; debe valorarse el concepto de amor y el compromiso.



El actor a la hora de tener pareja es muy entregado y amoroso, aunque es muy cauteloso al principio de una relación y ya que se siente en confianza “va por todo”, compartió.



“En el dar amor está el arte. El arte de amar es el de dar y recibir, eso es lo bonito”, comentó a este periódico el actor de 33 años.



Para estas fechas Alan no acostumbra regalar obsequios alusivos al 14 de febrero, prefiere mejor regalar amor y acciones que reflejen su cariño por la gente que ama.