"Chicharito" celebra Día de San Valentín

😃🧀💚 #mood #valentinesday Una publicación compartida de Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 12:21 PST

❤Feliz día del amor para todos ustedes! Que el amor triunfe siempre por encima de todo el caos en este mundo ❤ Una publicación compartida de Camila Sodi (@camilasodi_) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 2:13 PST

Javier Hernández no oculta que está enamorado y no se quiso quedar atrás para unirse en sus redes sociales a la celebración del 14 de febrero.En su cuenta de Instagram, "Chicharito" publicó una imagen de cena romántica frente a la Torre Eiffel en París, lugar donde hace unos días se le captó junto a la actriz Camila Sodi, con quien se rumora, tiene un romance.En la foto, tomada desde la terraza de un restaurante, no se aprecia ninguna persona, pero podría estar detrás la nueva pareja del momento.El delantero mexicano también mandó un mensaje a través de las cuentas oficiales del Bayer Leverkusen, en donde desea un feliz día a todos sus seguidores y fanáticos del club bávaro.Por su parte, la ex pareja de Diego Luna subió una imagen referente al día, enviando sus mejores deseos a sus seguidores, y el futbolista tapatío le dio "Me Gusta" a la publicación.