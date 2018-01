Agentes confiscan mono capuchino a Chris Brown

LOS ÁNGELES, California(AP )

El mono de mascota de Chris Brown fue confiscado en su casa en Los Angeles por autoridades de pesca y fauna silvestre de California.



Un grupo de investigadores determinó que el cantante no contaba con un permiso para tener al mono capuchino llamado Fiji, informó el viernes el capitán Patrick Foy.



El cantante publicó un video de Instagram el mes pasado en el que su hija de 3 años Royalty estaba acurrucada con el mono. Foy dijo que esto llevó a decenas de llamadas al departamento de fauna silvestre de personas preocupadas.



Brown cooperó con las autoridades y los agentes llegaron el 2 de enero con una orden de búsqueda a su casa.



Foy dijo que Brown no se encontraba ahí pero los empleados entregaron al mono en una jaula.



Fiji está ahora en una locación no revelada.



Brown podría enfrentar un cargo menor que implicaría una posible sentencia a seis meses en prisión.



Se enviaron correos electrónicos y mensajes telefónicos a los representantes de Brown para conocer sus comentarios sin obtener respuesta.