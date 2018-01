Modelos acusan a fotógrafos Weber y Testino de acoso sexual

NUEVA YORK, EU(AP )

Varios modelos acusaron a los afamados fotógrafos Bruce Weber y Mario Testino por insinuaciones y coerción como parte de una nueva y extensa investigación sobre acoso sexual, reportó el periódico The New York Times el sábado.



Quince modelos y ex modelos revelaron al diario que las peticiones de Weber generalmente ocurrían durante sesiones fotográficas y otras sesiones privadas. Trece asistentes y modelos acusaron a Testino, indicó el Times.



“Lo recuerdo poniendo sus dedos en mi boca y tocando mis partes íntimas”, dijo el modelo Robyn Sinclair sobre Weber. “Nunca tuvimos sexo ni nada parecido, pero muchas cosas pasaron. Mucho toqueteo. Mucho abuso”.



A los modelos se les pedía que “respiraran” y se tocaran ellos mismos y Weber movía sus manos donde sintieran “energía”, señaló el diario, que agregó que el fotógrafo a menudo guiaba las manos de los modelos con las suyas.



Los anuncios subidos de tono de Weber para marcas como Calvin Klein, Abercrombie & Fitch y otras lo ayudaron a convertirse en una estrella de la fotografía comercial y artística.



Por su parte, Testino, quien es adorado por las celebridades, por las revistas elegantes _incluida Vogue_ y por los miembros jóvenes de la familia real británica, fue acusado de manosear y hacer ofrecimientos sexuales, de acuerdo con el diario.



Las acusaciones contra ambos fotógrafos datan de hace muchos años, y en algunos casos los acusadores relatan detalles con notable consistencia, subrayó el Times.



Los representantes de los fotógrafos indicaron que estaban consternados y sorprendidos por las acusaciones.



“Estoy completamente impactado y entristecido por las indignantes afirmaciones que se hacen en mi contra, las cuales absolutamente niego”, puntualizó Weber en el comunicado de su abogado.



La firma de abogados Lavely & Singer, que representa a Testino, puso en duda el carácter y la credibilidad de las personas que se quejaron de acoso.