José José: entre el éxito, Sinatra y los excesos

CIUDAD DE MÉXICO(EL UNIVERSAL)

Un día de 1973, Frank Sinatra estaba en su oficina de Reprise Records, en Los Ángeles, y por casualidad escuchó a José José en el sonido ambiental. Pidió que lo localizaran y le hicieran una oferta para grabar en esa compañía de su propiedad. El Príncipe de la Canción aceptó de inmediato y todo parecía indicar que las negociaciones llegarían a buen puerto.



No fue así. El mexicano había firmado un contrato con RCA Víctor y esa empresa se negó a compartir a su artista exclusivo. Él se deprimió y durante varias semanas aumentó el consumo de alcohol, al tiempo que escuchaba con amargura discos de Sinatra.



Cuatro años después, el mítico intérprete estadounidense fue ex profeso a Tijuana para escuchar a José José en el centro nocturno Flamingos. Lo vio desde un lugar privado y no pasó a saludarlo, sólo le dejó un recado verbal con el dueño de ese lugar: "Dice que si sigues cantando así, te vas a lastimar, que tienes que vocalizar".



A principios de los 80, José José fue invitado a una fiesta en casa de Sinatra, en LA, donde cantó "Misty", de Erroll Garner, acompañado de piano, bajo y batería. El de Nueva Jersey aplaudió. Una semana después, por fin platicaron brevemente en otra propiedad de Sinatra, antes de una partida de póquer de Frank y sus amigos. Sinatra le comentó al mexicano que en Tijuana no hubiera sido posible platicar entre tanta gente. También le dijo: "No te olvides de que triunfar es muy bello, pero tiene un precio alto. Yo, por ejemplo, siempre estoy encerrado, no puedo ir al cine ni al súper, eso duele, aunque tiene sus compensaciones. Nunca dejes de ser José José, el que va al cine con sus hijos y lleva a su mamá de compras".