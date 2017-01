Carrie Fisher no aparecerá en futuras cintas de "Star Wars"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los creadores de la saga "Star Wars" pusieron fin rápidamente a los rumores de que la princesa Leia, personaje interpretado por Carrie Fisher, podría pervivir pese al fallecimiento de la actriz.



En una inusual incursión en el amplio mundo de la especulación sobre "Star Wars", Lucasfilm indicó el viernes por la noche que no hay planes para recrear digitalmente a Fisher con el fin de que aparezca en futuros episodios de la saga.



"Circula un rumor que nos gustaría abordar", señaló la compañía en un comunicado. "Queremos asegurar a nuestros seguidores que Lucasfilm no tiene planes de recrear digitalmente la actuación de Carrie Fisher como la princesa o la general Leia Organa".



Fisher, que retomó su papel como Leia en la película "Star Wars: Episode VII — The Force Awakens" en 2015, había terminado de rodar para la cinta "Star Wars: Episode VIII", que se estrena el próximo diciembre, cuando murió el 27 de diciembre de un paro cardiaco a los 60 años. Su madre, la actriz Debbie Reynolds, falleció al día siguiente.



Sin embargo, Fisher también estaba contemplada para participar en la película "Episode IX", cuyo estreno está previsto para 2019. Esa cinta se encuentra en proceso de guion, y los guionistas están sopesando cómo manejar su muerte.



Avivó las especulaciones la breve aparición de una Fisher digital de la era de 1977 en "Rogue One: A Star Wars Story", que se estrenó el mes pasado.



Esa película también contó con un papel mucho más largo de una versión digital del fallecido Peter Cushing en el papel de Grand Moff Tarkin.



Las representaciones de Fisher y Cushing, que murió en 1994, fueron aceptadas por muchos fanáticos pero odiadas por otros, que consideraron que los personajes lucían caricaturescos, molestos e incluso horripilantes.