"Estoy en shock, necesito tiempo", Quentin Tarantino

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tras la publicación del New York Times sobre las demandas de acoso sexual contra Harvey Weinstein, varias actrices como Angelina Jolie, Cara Delevigne y Gwyneth Paltrow alzaron la voz y confesaron haber sido atacadas por el cineasta.



Una de las personas más cercanas al director de “Shakespeare in love” es Quentin Tarantino, quien por fin decidió romper el silencio y dar su opinión pública respecto al escándalo sexual de quien ha producido algunas de sus películas como “Pulp Fiction” y “Kill Bill”.



A través de unas palabras publicadas en la cuenta de Twitter de la actriz y directora Amber Tamblyn, Tarantino se expresó de la siguiente manera:



“Desde la última semana he estado en shock y con el corazón roto por las confesiones que han salido a la luz sobre mi amigo desde hace 25 años, Harvey Weinstein. Necesito unos días más para procesar mi dolor, emociones, indignación y recuerdos. Después hablaré públicamente sobre ello".