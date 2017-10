Las diez películas más aterradoras sobre desastres

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un desastre, natural o no, casi siempre ayudará a que una cinta tenga éxito. En esta fórmula también se incluyen grandes actores, tremendos efectos visuales y un buen manejo de las emociones. Eso, sin dejar de lado el heroísmo que saca lo mejor o lo peor de los seres humanos, a pesar de la tragedia.



No importa si los desastres son globales o están centrados en un grupo o área específica del planeta, lo importante es que hay personas en peligro por un error humano o por la ira de la madre Tierra. Además de que suelen llenarnos de adrenalina.



Es por eso que decidimos hacer esta recopilación de esas cintas en las que el verdadero protagonista es el desastre y sus devastadoras consecuencias. Es mejor que prepares palomitas, te acomodes en tu sillón e inicies un maratón… ¡mira!



1. Terremoto (Mark Robson, 1974)



Es protagonizada por Charlton Heston, y cautiva por el espléndido trabajo que realizó el elenco, además de sus efectos (innovadores para ese tiempo). Para muchos, es una de las mejores películas de desastres de todos los tiempos. El momento cumbre es cuando sucede el sismo, el cual tiene una buena ejecución, y aunque no todo luce “real”, este filme es ejemplo de cómo llevar a cabo los efectos visuales en este tipo de trabajos.







2. La aventura del Poseidón (Ronald Neame, 1972)



Sin duda, es un clásico. Esta cinta incrementó nuestros miedos acuáticos al mostrarnos una ola gigantesca con el poder de volcar un crucero. En la cinta, un grupo de sobrevivientes encabezados por Gene Hackman debe hallar la forma de salir del navío y pedir ayuda. Fue un éxito de taquilla producida con 5 millones de dólares y que recaudó más de 93 millones.







3. Lo imposible (J.A. Bayona, 2012)



Un drama protagonizado por Ewan McGregor y Naomi Watts, sumamente aterrador, además, está inspirado en ¡una historia real! La película nos cuenta la historia de la familia Bennett, cuyas vacaciones se ven violentamente interrumpidas por un tsunami que golpea las costas de Tailandia. El director logró hacer de esta cinta un verdadero drama de supervivencia.







4. El Pico de Dante (Roger Donaldson, 1997)



En esta cinta, Pierce Brosnan encarna a un vulcanólogo cuya “receta para el desastre” nos enseña a anticipar una erupción volcánica. Nadie toma en serio sus avisos hasta que ya es demasiado tarde. El volcán entra en erupción y la población, llena de pánico, intenta huir.







5. Tornado (Jan de Bont, 1996)



Esta película nos mostró que estos fenómenos naturales, poco explorados, tienen una impresionante capacidad de destrucción, pues terminan con todo a su paso. Una de las escenas más fuertes es cuando una pequeña Helen Hunt ve la forma en que su padre es succionado por un tornado nivel 5.







6. Infierno en la Torre (John Guillermin, Irwin Allen, 1974)



No es una cinta de desastre natural, pero sin duda debía estar en este conteo. Costó 14 millones de dólares, pero recaudó 116 millones, convirtiéndose en un trancazo en taquilla. En la historia, importantes personajes se reúnen en San Francisco para la inauguración de un nuevo rascacielos de 138 pisos. Mientras todos disfrutan de la fiesta, un corto circuito ocasiona un incendio en el piso 81, el cual se expande a gran velocidad.







7. Titanic (James Cameron, 1997)



Esta cinta tiene un poco de todo… a Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, un amor imposible y un gran desastre. En ese entonces se trataba de la película más cara de 20th Century Fox con un presupuesto estimado de 200 millones de dólares. Fue número 1 en taquillas durante 15 semanas. Y el momento cumbre es cuando el gran trasatlántico choca con ese temido iceberg.







8. La tormenta perfecta (Wolfgang Petersen, 2000)



La cinta es protagonizada por George Clooney y Mark Wahlberg, y junto a ellos exploramos la vida de un modesto barco pescador que queda atrapado en medio de un huracán y dos temibles tormentas. Hay una secuencia en la que Clooney intenta cruzar una ola enorme que le permitiría llegar a aguas más tranquilas, pero no todo sale bien.







9. ¡Viven! (Frank Marshall, 1993)



Es una película basada en una historia real, en la que se narran las experiencias de un grupo de jugadores de rugby, cuyo avión se estrella en la cordillera de los Andes, en octubre de 1972. Se ven obligados a recurrir al canibalismo para tomar fuerza y emprender un viaje a través de las montañas, con el único objetivo de salvar sus vidas.







10. Epidemia (Wolfgang Petersen, 1995)



En esta cinta, el Ejército de los Estados Unidos termina con un campamento en Zairem en el que había un virus similar al ébola. Ellos querían mantener la información en secreto para evitar que se propagara el virus, pero un pequeño mono infectado viaja en un barco, desde Zaire a EU.