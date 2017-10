Laisha Wilkins sale en defensa de Eduardo Yáñez y provoca polémica

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia México)

Q de doble moral son, no veo q se quejen así x los asesinatos de verdaderos periodistas. Pero q tal brincan x 1 cachetada a 1 reporterucho? — LAISHA WILKINS (@laishawilkins) 12 de octubre de 2017

Laisha Wilkins se encuentra envuelta en tremenda polémica luego de mostrar su apoyo a Eduardo Yáñez, quien golpeó al reportero Paco Fuentes del programa “El Gordo y La Flaca” durante un evento en Los Ángeles, California, tras ser cuestionado por la relación que mantiene con su hijo.Al enterarse de este altercado, la actriz empleó su cuenta de Twitter para comentar: “Si no es mucha molestia...favor de no confundir a los pseudoperiodistas con los periodistas, pues traer micrófono no te hace 1 profesional”.En otro mensaje agregó: “Me vale lo q digan, el que se lleva se aguanta...los actores estamos haaaartos del acoso y forma de éstos reporteruchos rémoras!”