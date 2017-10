Gianluca Vacchi niega haber tenido romance con Ariadna Gutiérrez

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia México)

Bambi ? @gutierrezary Una publicación compartida por Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 5:00 PDT

Luego de que la colombiana Ariadna Gutiérrez anunciara el final de su relación sentimental con el italiano Gianluca Vacchi, ahora el millonario decidió dar su versión y confesó que nunca tuvo un romance con la ex reina de belleza.“No entiendo por qué los periodistas colombianos hablan de un romance entre ella y yo, que nunca existió. Somos amigos muy cercanos. Nuestra amistad continúa y nada más. Yo beso igual a los hombres que a las mujeres sin ningún problema”, explicó Vacchi durante la plática que sostuvo con la periodista colombiana conocida como La Negra Candela.Así que además de visitar el país natal de Ariadna para promocionarse como DJ, Gianluca aprovechó para desmentir a la modelo con respecto a su vida amorosa.Cabe recordar que fue durante la entrevista que la ex reina de belleza concedió al programa Despierta América que confirmó la ruptura de la supuesta relación de pareja.“Más adelante puede que hable de eso, pero pasó todo bien y terminamos las cosas bien. Simplemente tengo unos ideales diferentes a los que tiene él y tenemos rumbos diferentes también”, dijo Ariadna en aquella ocasión, sin embargo, esta vez ha preferido no dar replica al dicho del italiano y mantenerse enfocada en su vida profesional.