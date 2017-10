Tarantino 'estupefacto' por escándalo de Weinstein

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

El director Quentin Tarantino dice sentirse “estupefacto y triste” por las acusaciones por abuso sexual contra Harvey Weinstein y necesita tiempo para comprenderlo.



En un breve comunicado publicado el jueves a medianoche en Twitter a través de la cuenta de la actriz Amber Tamblyn, Tarantino, cuyas películas "Perros de reserva”, ''Pulp Fiction" y "The Hateful Eight" fueron producidas por Weinstein, dijo que hablará más al respecto pronto.



"En la última semana me he sentido estupefacto y triste por las revelaciones que han salido a la luz sobre mi amigo desde hace 25 años Harvey Weinstein. Necesito más días para procesar mi dolor, mis emociones, mi enojo y la memoria, entonces hablaré públicamente al respecto”.



Weinstein ha negado cualquier conducta sexual no consensuada con alguna mujer.