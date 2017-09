Silvia Pinal celebró su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En cuanto terminó el conteo regresivo, la producción de "Mi marido tiene familia" pidió silencio en el set para que el mariachi cantara las mañanitas. Segundos después llegó, con paso lento y elegante, Silvia Pinal, vestida en tonos oscuros y sonriendo de oreja a oreja.



Lo primero que hizo fue abrazar al productor de la historia, Juan Osorio.



Él se lavó las manos diciendo que no era su culpa tanta prensa reunida para verla. En respuesta, Silvia siguió la broma.



"¡Curiosos, Nomás para saber cuántos años tengo!", dijo sonriendo y sopló las velitas de su cumpleaños 86.



"Parece sencillo pero no lo es, es muy emotivo que se molesten, que estén conmigo", dijo a todos.



Diana Bracho también felicitó a la actriz, su mamá suegra en la telenovela.



"En nombre de todos, es un privilegio trabajar con esta señora que ha sido pilar de nuestro teatro, nuestro cine, nuestra televisión, con una belleza impresionante; yo tuve la maravilla de hacer teatro con ella y de las cuatro que hacíamos mambo Silvia nos dejaba en el suelo. En nombre de esta familia quiero felicitar a Silvia, es un placer que sea mi mamá suegra y es un placer estar celebrando a un pilar de nuestras artes escénicas".



Aunque ya había soplado las velitas el asunto no se quedó ahí, pues le pidieron que partiera el pastel.



"¡Es de utilería porque no hay presupuesto!", dijo Osorio. Pinal corroboró que fuera real al partirlo.



"Yo empecé en Televisa antes que fuera Televisa. Eran estudios cinematográficos y aquí me enseñaron lo que eran los estudios y después aprendí lo que era la televisión, así que siento muy rico, es un privilegio estar aquí después de tantos años", compartió.



También recordó que desde que era niña quiso ser actriz, incluso su mamá se lamentaba por sus comentarios constantes pero afortunadamente lo logró.



No pidió deseo cuando apagó las velitas, pero si hay algo que le hace falta hacer y que desea es más películas y más televisión.

Nunca ha pensado en el retiro.



Cuando surgió el tema de su bioserie, pospuesta por la televisora, expresó:



"La bioserie va a aparecer cuando tenga que aparecer, será un placer que la hagan y si no, no pasa nada".



Momentos después se despidió del brazo de Juan Osorio y dejó el set de grabación sin probar bocado del pastel pero llena de papeles multicolor que volaron cuando la recibieron en el set.