Criss Angel advierte a Rommel Pacheco sobre Belinda

Hope he has a lot of money and a owns a lie detector 💰💰💰💰😂😘 https://t.co/uRxbJ6RGnb — Criss Angel (@CrissAngel) 13 de septiembre de 2017

El mago Criss Angel escribió un tuit en el que parece advertir al clavadista Rommel Pacheco acerca de la cantante Belinda.La cantante confirmó hace unos días que ya no tiene un romance con Angel, pero éste no se ha quedado callado sobre la ruptura.Primero compartió un mensaje que parecía tener dedicatoria a Belinda y decía “maestra del engaño”.Ahora, el mago volvió a dar de qué hablar con un tuit en donde respondió al interés del clavadista Rommel Pacheco en la cantante.“Espero que tenga mucho dinero y posea un detector de mentiras”, señaló Angel.Su comentario no fue bien recibido y lo criticaron por expresarse así de su ex novia.