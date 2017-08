Cobertura de mascotas muestra a reaseguradoras camino a seguir

(Tomada de la Red)

La compañía alemana acababa de asociarse con una startup de internet del Reino Unido para asegurar mascotas con la amplia cobertura que necesitaba Carr-Hill.



Cuando Micah Carr-Hill quiso asegurar a Chief, el labrador que ayuda en el tratamiento de su hijo por autismo, encontró un aliado en Munich Re, la mayor reaseguradora del mundo.



La inversión de Munich Re en la londinense Bought By Many, que ayuda a sus clientes a encontrar cobertura para todo, desde bulldogs hasta Kindles, es un ejemplo de cómo las reaseguradoras invierten en proveedoras fintech de nicho a los efectos de mejorar ganancias decrecientes.



“Entre las miles de startups existentes surgirán algunas muy buenas”, dijo en una entrevista Torsten Jeworrek, miembro de la junta administrativa de Munich Re. “Queremos ser líderes en esto”.



Munich Re respalda a más de media docena de proveedoras fintech, entre ellas la aseguradora de teléfonos celulares So-Sure, que tiene sede en Londres, y la aseguradora de viviendas estadounidense Lemonade.



Los grandes actores tienen mayor participación en todos los sectores. En 2012, compañías aseguradoras o reaseguradoras completaron sólo una inversión estratégica en una firma tecnológica que no cotizaba en bolsa, según la firma de análisis de capital de riesgo CB Insights.



El año pasado concretaron 100 acuerdos de ese tipo.



La inversión en esas startups proporciona a las reaseguradoras una oportunidad de diversificarse sin invadir los negocios de sus grandes clientes de seguros.



También podría mitigar los efectos de tasas de interés de un bajo nivel récord y de denuncias de catástrofe por debajo del promedio, que reducen la demanda de sus servicios.



Swiss Re lanzó el año pasado un programa de orientación a startups de seguros “innovadoras”, mientras que Allianz SE, Axa SA y XL Group Plc han lanzado fondos de capital riesgo para la inversión en el sector fintech.



Hannover Re invirtió en FinLeap, una firma de Berlín desarrolladora de compañías tecnológicas, si bien su máximo responsable financiero dijo que la reaseguradora número tres ve el sector con cautela.

“En el caso de las fintech, el capital de reaseguro es una gran alternativa para ayudarlas a financiar el crecimiento”, dijo Roland Vogel, director financiero de Hannover Re. “Pero nosotros abordamos el sector de startups con mucha cautela. Se podría quemar mucho dinero con facilidad”.



El nuevo responsable de Munich Re, Joachim Wenning, ha dicho esta semana que busca formas de incrementar las ganancias en tanto su firma se encamina a una cuarta caída consecutiva de las ganancias anuales.



Rivales como Swiss Re y Berkshire Hathaway Inc. también vieron afectadas sus ganancias como consecuencia de costes vinculados a desastres naturales y años de tasas de reaseguro decrecientes, mientras que Hannover Re advirtió sobre un panorama “difícil” del mercado.



