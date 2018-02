Abogado de Trump dice que pagó a actriz porno de su bolsillo

WASHINGTON D.C. (AP)

El abogado personal del presidente Donald Trump dijo que pagó 130 mil dólares de su propio dinero a una actriz porno que supuestamente tuvo un encuentro sexual con Trump en 2006.



Michael Cohen dijo al The New York Times que ni la Organización Trump ni la campaña presidencial del actual mandatario le reembolsaron el pago que le realizó a Stormy Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford.



“El pago a la señorita Clifford fue legal y no una contribución o gasto de campaña de nadie”, dijo Cohen.



El diario Wall Street Journal reportó el mes pasado que, en 2016, Cohen arregló un pago por 130 mil dólares a Clifford para que se abstuviera de revelar el supuesto encuentro sexual con Trump durante la campaña presidencial.