Confirman relación entre 'Breaking Bad' y 'The Walking Dead'

(Tomada de la Red)

Se confirmó lo que muchos pensaban: "Breaking Bad" es la precuela de "The Walking Dead".Desde que se estrenó la serie protagonizada por Walter White siempre ha sido relacionada con la serie de zombies.Robert Kirkman, uno de los creadores de "The Walking Dead" confirmó lo anterior, tras el último capítulo de la cuarta temporada de "Breaking Bad", donde uno de los personajes, Gustavo Fringe muere al explotar una bomba.Poco después se puede ver a Fringe salir caminando ya muerto, de la habitación donde estaba la bomba para luego caer al suelo desplomado.Por ello se había manejado que Walter White había sido el que originó todo el apocalipsis zombie.Ahora, tras unas declaraciones de Robert Kirkman se puede confirmar que es así.No es la primera vez que ambas series se relacionan. Otro de los momentos que guardan semejanza es cuando uno de los personajes de 'The Walking Dead', el hermano de Daryl, Merle Dixon, aparece con una bolsita azul, lo que parecía metanfetamina.Para los que no lo sepan, Walter White, bajo el nombre de Heisenberg, se dedica a fabricar y vender metanfetamina. Otro de los momentos en que las series coinciden, es la aparición de un Dodge Challenger Rojo.En 'Breaking Bad' se puedo ver el coche en la cuarta temporada, mientras que la serie protagonizada por Rick Grimes apareció en la segunda. Estas son algunas de las coincidencias entre las dos series.Más información en http://www.elmundo.es/happy-fm/2018/02/03/5a76206946163f942a8b45c7.html