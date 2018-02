¿Orlando Bloom y Katy Perry retomaron su romance?

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La cantante estadounidense Katy Perry y el actor británico Orlando Bloom habrían retomado su romance.



De acuerdo con "The Sun", amigos cercanos de la pareja revelaron que otra vez están saliendo de manera oficial. Incluso se dice que pasaron unas románticas vacaciones en las Maldivas.



"Katy quiere hacer que las cosas funcionen esta vez. Se preocupa mucho por él. Esta vez están manteniendo las cosas en bajo perfil, pero otra vez están juntos", señaló una fuente consultada por "The Sun".



Perry no ha ocultado en redes sociales su cercanía con Bloom, pues suele comentar sus publicaciones en Instagram o darles "like".



Los actores decidieron terminar en marzo de 2017, después de haber tenido un romance de poco más de un año.



Antes de salir con Bloom, Perry tuvo un romance con el músico John Mayer, que también se caracterizó por rupturas y regresos.