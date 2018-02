Así se ve Dulce María en bikini

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La cantante Dulce María, ex integrante de RBD, compartió con sus seguidores en Instagram una fotografía en la que luce su figura en bikini.



Además, la actriz publicó un mensaje sobre cuidarnos.



"Nadie da lo que no tiene, por eso es importante cuidarnos física, mental y espiritualmente para poder dar lo mejor de nosotros en cada área de nuestra vida y a la gente que amamos y nos rodea. Entre tantas presiones siempre es bueno consentirse y descansar un poquito".



Su publicación ya tiene casi 86 mil "me gusta" y más de 800 comentarios.



A principios de año, Dulce María compartió en la misma red social una fotografía sin maquillaje.



La actriz y cantante obtuvo buenos comentarios por mostrar su belleza al natural.