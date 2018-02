Daniel Kaluuya vive un año de locura

BEVERLY HILLS, California(AP )

El astro de "Get Out" Daniel Kaluuya dice que su mamá le dio un consejo práctico la mañana que se enteró que había sido nominado a un Óscar como mejor actor.



"Con suerte puedes usarlo para conseguir trabajo", Kaluuya dice que su madre le dijo vía FaceTime.



La fama de Kaluuya se ha disparado en tan solo un año con su papel protagónico en "Get Out" y un papel de reparto en "Black Panther", que se estrena esta semana.



El actor británico de 28 años dice que no ha tenido tiempo de procesar lo que ha ocurrido este año, pero que la nominación al Oscar le ha cambiado la vida.