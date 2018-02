Vestido de Aracely Arámbula da de qué hablar

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Aracely Arámbula ha recibido todo tipo de comentarios por el vestido que mostró en la pasada emisión de MasterChef Latino.



La conductora lució un ajustado vestido rosado con llamativas mangas que están dando de qué hablar en la red.



Algunos seguidores de la mexicana aplaudieron su look, sin embargo, varios criticaron las mangas, considerándolas "fuera de lugar" para el tipo de programa que conduce.



"Se tomó en serio el programa de cocina, se cree un pollo", "No me gustan las mangas", "Linda ella, pero el vestido horrible".



El atuendo que usó la semana pasada también fue criticado por ser "demasiado sexy".