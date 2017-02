Con asesinato, McGorry se une al grupo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

“Cometer asesinato” acercó al actor Matt McGorry a sus compañeros en How to Get Away with Murder. Luego de asesinar a la fiscal Sinclair el actor por primera vez se sintió parte del grupo de alumnos que han estado envueltos en crímenes y asesinatos.



McGorry intepreta a Asher Millstone, uno de los alumnos de Annalise Keating (Viola Davis) en el programa producido por Shonda Rimes (responsable de Grey’s Anatomy y Scandal), que estrena su tercera temporada este martes a las 22:00 horas por Sony.



“Fue bueno ser parte del grupo por una vez”, dice riendo el actor vía telefónica al recordar el momento en el que su personaje se convierte en un asesino.



“Por mucho tiempo hacía mis escenas y regresaba a casa a descansar, ahora está ahí en medio de la complejidad y en muchas de las escenas envueltas en el misterio, pero me alegra ser parte de la complejidad de la historia y de estar en el grupo”, dijo.



El personaje de Asher no la ha tenido fácil en la última temporada, con el suicidio de su padre y su llegada al mundo del crimen, MCGorry ha tenido que lidiar con emociones muy fuertes.



“Creo que Shonda y sus historias logran tener esos elementos de suspenso que emocionan a cualquiera y yo agradezco tener estos retos que involucren toda mi atención”, agregó.



La nueva temporada retoma el asesinato de Wallace Mahoney que sigue sin resolverse, además nadie sabe dónde se encuentra Frank. Y Annalise y su equipo de estudiantes tratan de seguir con sus vidas mientras entran a su segundo año de la escuela de derecho.



En la serie, que ya consiguió la aprobación de la cuarta temporada por ABC, la diversidad en su elenco ha sido uno de los puntos fuertes para mantener a su audiencia cautiva.