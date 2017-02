"Hello", ¡Yo gané!

información relacionada Fotogalería Adele gana el Grammy Álbum del Año

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Tributos, lágrimas, grandes actuaciones y más fueron los protagónicos de la 59° entrega de los Premios Grammys 2017 que se llevaron a cabo anoche en el Staples Center de Los Ángeles California, donde la gran ganadora de la noche fue la cantante Adele al llevarse las estatuillas Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Solista por el tema "Hello" y Álbum del Año por su disco "25".



Entre lágrimas, la cantante agradeció a Beyoncé, quien también figuraba en las mismas nominaciones, por inspirar su música y afirmar que la admiraba al igual que una madre.



MEXICANOS AL GRITO DEL GRAMMY



Entre los mexicanos ganadores de la noche estuvieron los hermanos Jesse y Joy Huerta, quienes se llevaron su primer Grammy al ganar por "Mejor álbum pop latino" por su disco "Un besito más" y Vicente Fernández por "Mejor álbum de regional mexicana" por "Un Azteca en el Azteca, Vol. 1 (en vivo)".



Otro mexicano que fue recordado en la ceremonia fue Juan Gabriel "El Divo de Juárez", que formó parte del video "In Memoriam" para conmemorar a los artistas fallecidos.



"Perdón, me equivoqué, voy a volver a empezar"





Después de que el año pasado, Adele fallara en su interpretación de "Hello" por problemas técnicos, la cantante no permitió volver a tener una actuación decadente, por lo que al momento de participar en el tributo a George Michael y equivocarse en la letra, se detuvo al igual que los músicos y ofreció una disculpa al público.



La audiencia de los Grammys aplaudió su iniciativa y Adele volvió a empezar. Al terminar, fue ovacionada de pie por todos los presentes y la artista no evitó derramar algunas lágrimas



Un ‘fail’ para Metallica y Lady Gaga



La esperada actuación de Lady Gaga con la afamada banda Metallica inició con un fuerte tropiezo, pues durante el primer minuto de su interpretación de "Moth in the flame" el micrófono del vocalista James Hetfield no funcionó, por lo que se juntó con la cantante para compartir el suyo y que se escuchara su voz.



Al entrar al segundo coro de la canción, el micrófono de Hetfield ya funcionaba y el público se encendió aún más por el performance de la banda con la cantante que, a diferencia de sus actuaciones pasadas, se mostró más salvaje y fiel al estilo rockero de Metallica.



Tal fue la emoción que Lady Gaga se lanzó del escenario y fue atrapada por los asistentes del público. La artista prácticamente nadó entre los brazos que la sostenían hasta que regresó al escenario.



Al final de la presentación, James le dio una fuerte patada al micrófono descompuesto.