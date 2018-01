Mujeres que denuncian acoso sexual son muy valientes: James Cameron

CIUDAD DE MÉXICO(EL UNIVERSAL)

James Cameron dice que las mujeres que están hablando de sus experiencias con el acoso sexual son muy valientes. Esto a propósito de que la actriz Eliza Dushku, con quien trabajo en la cinta "True Lies", dijo haber sido acosada por el coordinador de stunts de la cinta, Joel Kramer.



"Pienso mucho en ello. Eliza es una mujer muy valiente por hablarlo. Todas las mujeres que lo están haciendo, lo son. Pero esto es una epidemia mundial, no sólo ocurre en Hollywood. El hecho que haya ocurrido en nuestras narices, nos obliga a crear una zona de trabajo donde todo el mundo se sienta a salvo, que se sepa que si hay malas acciones, habrán consecuencias", destacó el cineasta durante la presentación de la serie James Cameron's: Story of Sciencie Fiction de la cadena AMC.



El cineasta agregó que es momento de escuchar a las mujeres. "Todas las actrices que son famosas ahora, no tuvieron una oportunidad hace diez años. Me rompe el corazón que esto haya pasado. Pero Hollywood tiene la oportunidad de hablar sobre temas sociales y es bueno. Lástima que esto les pasó a todas estas mujeres, pero es un tema mundial.



"Donde haya hombres en posición de poder, deben saber quiénes son y en su defecto, enfrentar las consecuencias de sus actos", añadió el cineasta.