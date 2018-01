Cristián pone voz a Pepe Cortisona

TIJUANA, Baja California(GH)

El actor chileno Cristián de la Fuente dejó de ser el galán de las telenovelas, para convertirse en el antipático rompehuesos de Pepe Cortisona en la cinta “Condorito”.



“Fue un desafío muy grande por ser un personaje que nunca tuvo voz, no había un referente ni de radio ni de televisión, siempre estuvo en la imaginación de nosotros”, sostuvo.



En entrevista vía telefónica, el actor de 43 años aceptó el reto de sacar esa voz desde su cabeza para interpretar al insoportable fortachón.



Feliz por empezar con el pie derecho este 2018, ya que en Estados Unidos, la cinta se estrenó ayer, dijo que la apuesta no fue errónea.



“Me encantó hacer la voz de este personaje, porque crecí leyendo las historietas de Condorito y Yayita, encarnada por Jessica Cediel”, explicó quien participó en la historia de “En tierra salvaje” en México.



Compartió que la idea que planteó ante el personaje, el público aceptó su trabajo, y el del resto de sus compañeros como Omar Chaparro, quien dio voz al personaje principal.



“Uno va creando junto de la mano del director y va creando diferentes voces hasta que finalmente uno cree encontrar la voz que más representa a lo que es el personaje”, consideró.



Sobre todo porque, De la Fuente no pudo recurrir a Cortisona como lo hace para otros papeles de televisión donde se apoya en parte por su físico.



“Partimos viendo que era un personaje que constantemente reía, tiene que hablar distinto, esto de hablar con una sonrisa siempre hace que uno le dé un tono diferente, eso le dio personalidad”, puntualizó el actor que así nació la voz.



De carácter agradable, dijo no llevarse mucho de este personaje no, pues no es un “role model” para seguir en la vida, pero suma la “entretención” de llevar a la pantalla uno de sus personajes favoritos de la infancia.



Nuevos proyectos

Aunque no quiso compartir mucho de los proyectos que vienen para el 2018, De la Fuente dejó entrever que las series formarán parte de su año.



“Estamos viendo varios proyectos en la carpeta, estamos analizando qué proyecto es el que más nos conviene y que nos hará seguir creciendo en esta carrera”, indicó.



El actor que formara parte de la serie “Reyes y Rey” que se filmó en Tijuana, comentó que sí tiene planes para regresar a este tipo de proyectos, pero por ahora no puede contar mucho.



“Hay muchos proyectos de cine, televisión, series, en inglés y español, pero vamos a ver cómo vamos a acomodar el calendario”, subrayó.



Muy enamorado

Y aunque los rumores siempre están a flote, Christian de la Fuente compartió lo enamorado que sigue de su esposa, la actriz y conductora Angélica Castro con quien celebró 16 años de casado.



“Wow!!!! Ya son 16.... vamos por otro más... gracias a ti por empujarme a ser mejor cada día y por darme el mejor regalo del mundo que es nuestra Lau! (sic)”, compartió en su Instagram al lado de su compañera.



Al detalle

Christian de la Fuente

43 años

Chileno

Da vida a Pepe Cortisona en “Condorito”

“Condorito” se estrenó en Estados Unidos este 12 de enero