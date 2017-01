La polaridad de Janis

MEXICALI, Baja California(GH)

Aspectos de su vida poco conocidos, relatos en viva voz de sus personas más cercanas y una fiel imagen de la época del rock y el desenfreno de los años sesentas representa fielmente la película documental y casi biográfica de Janis Joplin.



“Janis, la chica azul” es una pieza valiosa debido a la documentación de hechos alrededor de la intérprete y demuestra su lado humano dentro y fuera de los escenarios, el más sensible y vulnerable de todos.



Bajo la dirección de Amy Berg, la vida de la cantante estadounidense Janis Joplin fue llevada a la pantalla grande en la segunda mitad del año pasado y recientemente a plataformas como Netflix.



Con tan sólo nueve años de trayectoria pero muy intensos en cambios y volteretas en grupos musicales de la intérprete de “Piece of my heart”, el espectador podrá seguir casi paso a paso su carrera.



Narrada a través de las cartas y relatos hacia sus padres, Janis lleva al límite su soledad y su profunda culpa al dejar el nido para perseguir su sueño de ser cantante, sus padres nunca estuvieron de acuerdo de su camino por el “rock” debido a que eran una familia conservadora de Texas.



Su famosa presentación en Monterey Pop Festival en California, misma que la proyectó al mundo en los años sesentas fue documentada y colocada en este documental entre otras presentaciones clave que la catalogan como una de las cantantes más influyentes de los años 60 y 70.