Tommy Mottola consiente a Thalía

"It's just a Bronx tale"enjoy everybody #chickenscarpariello #arthurave #italianstyle @bronxtalemusical Una foto publicada por TM (@tmmottola) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 3:33 PST

Oohhhhh!!!!! A BRONX TALE @bronxtalemusical Un vídeo publicado por TM (@tmmottola) el 12 de Ene de 2017 a la(s) 3:42 PST

Hace unos días, Tommy Mottola realizó algunas declaraciones sobre la desastrosa presentación que tuvo su ex esposa Mariah Carey en un show de fin año, donde alabo varias cualidades de la cantante estadounidense, situación que algunos criticaron debido a su relación con matrimonial con la cantante Thalía.No obstante, el productor musical demostró a través de un video compartido en Instagram que sabe cómo consentir a su actual esposa y madre de dos de sus hijos, situación que la propia intérprete mexicana no dudo en mostrar a sus seguidores.“Anoche llegando a casa de trabajar,que tal mi sorpresa! 😍💕🥂@tmmottola”, se lee junto al video en el que Thalía presume como el productor preparando un gran platillo para la cena.Con este video, Thalía ha demostrado que tras las declaraciones de su esposo al respecto de las cualidades de su ex, su matrimonio sigue de lo más estable y unido, además de presumir al mundo que ahora ella es la única que recibe estas atenciones del productor musical.Fuente: Agencia México