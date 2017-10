Chester Bennington grabó para 'Carpool Karaoke'

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una de las cosas que Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, hizo antes de quitarse la vida el pasado 20 de julio, fue grabar para el programa “Carpool Karaoke: The Series”.



De acuerdo al sitio de espectáculos estadounidenses “TMZ”, el programa apenas fue aprobado para su proyección y a través del Facebook oficial de la banda, se compartió el video que ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones.



En dicho episodio, Bennington participó junto al resto de los músicos de la banda y actor invitado Ken Jeong y se le ve tan sonriente y animado, que canta a todo pulmón canciones como “Hey Ya” de Outkast y los famosos éxitos de Linkin Park: “Numb” “Talking to myself”, “In the End”, entre otras más.



También aparece Ken Jeong quien le dice a la agrupación que uno de sus más grandes sueños era cantar junto con Linkin Park.