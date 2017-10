OV7 dedica noche a sus fans y prepara disco

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La agrupación se presentó como parte del Suburbia Fashion Show, mismo que logró congregar a sus más fieles seguidores hace una pausa a la exitosa gira de los 90s POP Tour, para presentarse en solitario y recordar con su más eles seguidores parte de su trayectoria musical e incluir nuevos temas que hace mucho no interpretaban.



“Llevamos 28 años de carrera, los últimos tres han sido de giras con mucha gente, como por ejemplo con Kabah y ahora con los 90s POP Tour, así que estamos felices de retomar una noche de OV7 con ustedes”, comentó Erika Zaba. Temas como “Más que Amor”, “Magia”, “Love colada”, “Aum Aum” y “Tenemos un secreto”, fueron de las primeras canciones que sonaron.



“Para nosotros es un placer estar aquí, gracias por habernos invitado a compartir con ustedes esta noche tan especial y además a nosotros nos cae muy bien, porque venimos de una gira muy exitosa”, señaló Lidia Ávila.



Cerca de 4 mil personas fueron las que se dieron cita al evento donde pudieron ver parte de los nuevos visuales así como también de los nuevos arreglos musicales. El momento más significativo fue cuando la agrupación recordó su etapa en La Onda Vaselina con canciones como “Susanita tiene un ratón”,“Calendario de Amor”, “Una Chavita” y “Que Buen Reventón”, mismas que fueron las más coreadas por el público asistente.



La sorpresa de la noche la dio Óscar Schwebel ya que subió al escenario a algunos fans para que ellos tuvieran un mini concurso de canto y baile. En donde el premio era cantar a lado de Erika, Mariana , Lidia , Óscar y Ari, El tema “Te Quiero Tanto” , mismo que se convirtió en la parte romántica de la velada.



La banda habló de la nueva imagen del grupo ya que se encuentran preparando su nuevo disco.



“En eso estamos fíjate que los fans son los que no la han pedido y lo que estamos preparando es algo de lo que nos caracteriza como grupo pero también los sorprenderemos con algunas canciones inéditas”, comentó Lidia Ávila.



Los OV7 no descartan la posibilidad de poder elegir un tema del género urbano para este nuevo disco. “Nos hemos caracterizado por ser grupo muy líquido que se adapta a todas las modas ya que en su momento cantamos ("Qué se quiten tenis y se pongan Botas"), habría que ver qué propuestas de canciones tenemos y en caso de que una nos enganche la haremos sin pensarlo”, comentó Ari Borovoy.