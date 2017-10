Ben Affleck se disculpa por episodio de acoso en 2003

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El actor condenó el actuar de Harvey Weinstein, pero la conductora Hilarie Burton le recordó cuando "la manoseó" durante un programa de MTV.



Pese a que Ben Aeck condenó el actuar de Harvey Weinstein tras la exposición del escándalo sexual que protagoniza, el actor fue cuestionado por un episodio de acoso que vivió durante un programa de MTV el año 2003.



La actriz y presentadora de TV Hilarie Burton revivió las acusaciones contra el intérprete de Batman, en las que asegura que la manoseó en un capítulo de "TLR" ("Total Request Live"), espacio que presentaba videoclips populares. Tras esto, Aeck decidió referirse al asunto y utilizó su cuenta de Twitter para ello: "He actuado inapropiadamente hacia la señorita Burton y me disculpo sinceramente".



Luego de que usuarios criticaran la declaración del actor sobre las acusaciones contra Harvey Weinstein —tomando en cuenta el affair que el actor tuvo con su niñera y el episodio con la actriz—, Burton se involucró:



"No lo he olvidado". Ayer, Ben Aeck utilizó Twitter para difundir un comunicado en el que se mostró "triste y enojado" por la situación con Weinstein. "Las acusaciones adicionales de agresión que leí esta mañana hicieron que me sintiera mal", añadió refiriéndose al artículo de The New Yorker.



"Esto es completamente inaceptable y estoy preguntándome qué puedo hacer para que esto no le pase a otros. Necesitamos mejorar protegiendo a nuestras hermanas, amigas, colegas e hijas", señaló el ganador del Óscar.