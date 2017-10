Eduardo Yáñez pide disculpas por agresión a reportero

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

EduardoYáñez pide disculpas por agresión a reportero "Mi acción no fue la correcta", escribió el actor en su cuenta de Twitter.Luego de que Eduardo Yáñez agrediera con una cachetada al reportero Paco Fuentes de "El Gordo y la Flaca" durante la alfombra roja de un evento en Los Ángeles, el actor ofreció una disculpa a través de un mensaje en su cuenta de Twitter."Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta", escribió el actor.