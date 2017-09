Lista de nominados a las Lunas del Auditorio

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Lista de nominados a la 16a edición de los premios Lunas del Auditorio, que se anunciaron el martes.



BALADA

-Carlos Rivera

-Franco de Vita

-Marco Antonio Solís

-Ricardo Arjona

-Río Roma



BALLET

-Ballet de Jalisco: Don Quijote

-Ballet de Jalisco: El cascanueces

-Ballet de Monterrey: La Cenicienta

-Compañía Nacional de Danza: El cascanueces

-Compañía Nacional de Danza: El lago de los cisnes

-Compañía Nacional de Danza: Giselle



DANZA MODERNA

-Ballet Independiente: Trilogía

-Corpus Danza: Mi tierra

-Enra

-Mexico City Ballet: Pulso

-Primer Festival Internacional de Danza Contemporánea de la Ciudad de México



DANZA TRADICIONAL

-Guelaguetza 2016

-Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández

-Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato: Guanajuato, tierra y tradición

-Festival Folklórico Internacional Danza Sin fronteras

-Lord of the Dance: Dangerous Games



ESPECTÁCULO ALTERNATIVO

-Apocalyptica

-Devendra Banhart

-Epica

-Megadeth

-Rhapsody of Fire



ESPECTÁCULO CLÁSICO

-Antología de la zarzuela y música popular española: Ver para creer… cantar para sentir

-Ópera de Bellas Artes: Lucia di Lammermoor. Director escénico: Enrique Singer; director concertador: Srba Dinic.

-Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México: Música mexicana. Director huésped: Jesús Medina

-Orquesta Filarmónica de Querétaro: Nuevos valores 2016. Director titular: José Guadalupe Flores

-Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México: Homenaje a Cervantes de Galindo, Concierto para piano no. 1 de Ginastera y Sinfonía no. 8 de Beethoven. Director huésped: Jean-François Verdier

-Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México: Ópera Tosca en concierto. Director huésped: Enrique Patrón de Rueda

-Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México: Sinfonía Turangalila de Olivier Messiaen. Director huésped: Sylvain Gasançon.

-Orquesta Sinfónica de Xalapa: Arpa sacra y profana. Director titular: Lanfranco Marcelleti

-Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Chiapas

-Orquesta Sinfónica Nacional: Concierto navideño. Director concertador: Carlos Miguel Prieto



ESPECTÁCULO FAMILIAR

-31 minutos

-Disney On Ice: Festival mágico sobre hielo

-Harry Potter y la piedra filosofal con la Orquesta Internacional de las Artes

-Paw Patrol: ¡El show en vivo! Al rescate

-Soy Luna



FESTIVALES

-Vive Latino 2017

-Corona Capital 2016

-44 Festival Internacional Cervantino

-Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México 2017

-Corona Hell & Heaven Metal Fest 2016

-Distrito Zion Fest

-DJ Fest: Dash Berlin, R3Hab y Nervo



JAZZ Y BLUES

-Carlos Marín de Il Divo: En concierto

-Ciclo de Jazz en Verano: Daniel Wong

-Fiesta del Jazz del Jalisco Jazz Festival: John Beasley Jazz Circle, Toktli, Carlos Corona Ensamble, Frost Sextet y Federico Sánchez Quartet

-Paco de María: México suena a Big Band

-Paté de Fuá



MÚSICA AFROAMERICANA

-Celso Piña

-Gilberto Santa Rosa

-Los Ángeles Azules

-Marc Anthony

-Rayito Colombiano



MÚSICA ELECTRÓNICA

-Armin van Buuren

-Bob Moses

-Nortec Collective: Bostich + Fussible

-Steve Aoki

-Sussie 4



MÚSICA REGIONAL MEXICANA

-Banda Los Recoditos

-Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga

-Calibre 50

-Julión Álvarez y su Norteño Banda

-La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

-La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga



MÚSICA IBEROAMERICANA

-Alberto Cortez

-El gusto es nuestro: Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Víctor Manuel y Ana Belén

-Fernando Delgadillo

-Joaquín Sabina

-Raúl Ornelas



MÚSICA MEXICANA

-Alejandro Fernández

-Edith Márquez

-Juan Gabriel

-Lila Downs

-Pepe Aguilar



MÚSICA TRADICIONAL

-Diego El Cigala

-Los Folkloristas

-8° Festival Internacional de Salterio

-Ensamble Baquetofonía y Banda SL: México en marimba y percusiones

-Gala de la Orquesta Típica de la Ciudad de México



MÚSICA TEATRAL

-Aventurera

-Billy Elliot

-El Hombre de la Mancha

-El Rey León

-Mentiras, el musical



MÚSICA URBANA

-Cartel de Santa

-El Gran Silencio e Inspector

-J Balvin

-Maluma

-Nicky Jam



POP EN ESPAÑOL

-Alejandra Guzmán

-Alejandro Sanz

-Carla Morrison

-Emmanuel & Mijares

-Ha*Ash



POP EN LENGUA EXTRANJERA

-Demi Lovato

-Duran Duran

-Ed Sheeran

-Justin Bieber

-Rod Stewart

-Sting



ROCK EN ESPAÑOL

-Café Tacvba

-Caifanes

-El Tri

-Enrique Bunbury

-La Cuca



ROCK EN LENGUA EXTRANJERA

-Aerosmith

-Guns N’ Roses

-Metallica

-Radiohead

-Roger Waters



WORLD MUSIC

-Los Cafres

-Gondwana

-El Show de los Diez Pianos

-Soja (Soldiers Of Jah Army)

-Todos Tus Muertos