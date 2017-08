Leonardo DiCaprio protagonizará película biográfica de DaVinci

(GH)

Paramount ha superado a Universal en una guerra de licitación por los derechos del libro de Walter Isaacson sobre Leonardo da Vinci, informó Variety El biopic será protagonizado por Leonardo DiCaprio y también producirá la película bajo su bandera Appian Way junto a la presidenta de producción Jennifer Davisson.Los socios de ICM negociaron el acuerdo para Isaacson y su libro "Leonardo da Vinci", antes de su lanzamiento.Universal intentó superar a Paramount el viernes con la licitación continuando la mañana del sábado.El deseo de DiCaprio de retratar a Da Vinci en la película no es una coincidencia.La madre del actor afirma haber elegido el hombre del artista para nombrar a su hijo cuando sintió una patada en su vientre mientras examinaba una pieza de DaVinci en la Galería de los Uffizi en Florencia, Italia en 1974.Isaacson es autor del New York Times Best Selling que ha escrito biografías sobre otros pensadores notables como Albert Einstein, Henry Kissinger, Steve Jobs y Benjamin Franklin.Recientemente, su libro de 2007 "Einstein: His Life and Universe" fue adaptado en "Genius" de National Geographic, protagonizada por Geoffrey Rush como Einstein."Leonardo da Vinci" se estrenará el 17 de octubre de 2017.