Actor con Síndrome de Down gana Ariel y estará en serie "40 y 20"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Horas después de haber triunfado en la ceremonia del Premio Ariel como Revelación Masculina en el cine nacional, Paco de la Fuente, joven que tiene Síndrome de Down, se ha integrado a la serie televisiva de "40 y 20".



Ayer el actor de 26 años fue galardonado en el Palacio de Bellas Artes por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, gracias a su labor en la cinta "El alien y yo".



Ahora Paco espera fechas para grabar un episodio en "40 y 20", donde interpretará a un sobrino del personaje encarnado por Jorge “Burro” Van Rankin.



“Es por ahora un solo capítulo y ya luego vamos a ver”, indicó el nacido en Torreón, Coahuila.



Gustavo Loza, director y creador de la serie, señaló vía telefónica a EL UNIVERSAL que el episodio fue escrito alrededor de la personalidad del ganador, a quien conoció hace unas semanas en el Festival de Cine de San Diego, en EU y al cual desde entonces invitó a las grabaciones.



“Me pareció un tipazo, me cayó bien, ví que traía experiencia y pensé que sería buenísimo hacer algo con él, así que todo lo hice a partir de él”, refiere el realizador.



Del otro lado de la línea telefónica, Paco se oye feliz. Apenas durmió unas cuantas horas, pues después de la ceremonia del Ariel, asistió a la fiesta de galardonados en el Salón Ángeles de la capital mexicana.



Es la primera persona con Síndrome de Down que gana el máximo reconocimiento al cine nacional



“¡Y vaya que pesa!”, exclama refieriéndose al premio dorado, "oí mi nombre, abracé a mi director (Jesús Magaña) y subí corriendo".



“Creo lo voy a poner en la sala, para que todos lo vean”, agrega, quien fue acompañado por su hermana a la ceremonia, pues su mamá optó por seguir la transmisión en televisión,



De la Fuente inició en el mundo artístico a los ocho años de edad, cuando fue inscrito a una academia de teatro musical. En 2014 fue incluído en la puesta "Hoy no me puedo levantar" y ha participado en "Teatro en Corto".



En "El alien y yo", Paco encarna a un chico que se convierte en alma de un grupo musical que llega al éxito, mientras intenta ser despreciado por alguno de sus compañeros.



“Me da gusto que confíen en mi trabajo para personajes que den mensajes positivos, ahora mi idea es seguir trabajando, lo mejor sería que saliera más trabajo en series, películas, telenovelas, donde sea y hacer más cosas”, apunta.