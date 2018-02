Venta de compañía de Weinstein en el aire tras demanda

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Una propuesta venta de The Weinstein Co. está en debate luego que el fiscal general de Nueva York presentó una demanda argumentando que cualquier acuerdo tendría que incluir garantías de compensación financiera para mujeres acosadas o abusadas por el cofundador Harvey Weinstein.



La demanda, presentada el domingo, acusa al productor de cine de acoso sexual contra empleadas mujeres "repetida y persistentemente", en violación de las leyes estatales.



La oficina del fiscal general dijo que la demanda fue presentada en parte debido a reportes de una inminente venta de la compañía cinematográfica a un grupo inversionista liderado por María Contreras-Sweet, quien fuera titular de la Administración de la Pequeña Empresa bajo la presidencia de Barack Obama.



Weinstein ha negado en repetidas ocasiones cualquier acusación de sexo no consensual.



Su abogado en Nueva York emitió un comunicado diciendo que cualquier denuncia en contra de su cliente "carece de mérito".