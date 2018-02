Luis Miguel anuncia gira por EU; inicia en SD en mayo

LOS ÁNGELES, California(GH)

El cantante mexicano Luis Miguel, anunció las fechas para su gira Norte Americana ¡México Por Siempre!La gira de 22 fechas comenzara el 4 de mayo en San Diego, California, seguido por su primer concierto titular en el famoso Hollywood Bowl en Los Ángeles, el 6 de mayo.Producido por Live Nation, la sumamente anticipada gira también tendrá paradas en otras ciudades importantes de Estados Unidos y Canada, incluyendo Chicago, Houston, Miami, Toronto, New York y muchas más.Las entradas estarán en venta para el público a partir del viernes 16 de febrero a las 10:00 horas en LiveNation.com.Citi será la tarjeta de crédito oficial de preventa para la gira ¡Mexico Por Siempre! Los miembros de Citi tendrán acceso para comprar las entradas de preventa comenzando el 13 de febrero a las 10:00 horas local vía el programa Private Pass de Citi. Para más información, visite www.citiprivatepass.com.¡México Por Siempre!, el disco más reciente de Luis Miguel, fue certificado doble platino en México.Luis Miguel siempre ha establecido récords sin precedentes, no sólo por su extraordinaria voz, su versatilidad para realizar diferentes géneros de la música pop, bolero, mariachi, Big Band y baladas románticas, sino también por su preparación, elegancia y su esencia verdadera de artista, que en última instancia lo ha convertido en uno de los más grandes íconos de la música y el artista latino de mayor venta en el mundo.A través de su excepcional 36 años de carrera, Luis Miguel ha lanzado 33 discos, vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, ha certificado múltiples discos de Oro, Platino y Diamante.Ganador de 6 premios Grammy y 4 Grammy Latino. Tiene su estrella en el paseo de la fama en Hollywood.La Asociación de Prensa Internacional de Las Vegas lo honró con su más prestigioso premio, el Galardón Diamante.Después de una extensa gira de 3 años y medio logra la gira con más altos ingresos en la historia de un artista Latino.En el prestigiado festival de Viña del Mar recibe Gaviota de Plata, Oro y Platino, la cual nunca fue otorgada a ningún otro artista.Ha roto récords de asistencia en cada una de sus giras mundiales y ha recibido numerosos premios.En el Auditorio Nacional, el foro más importante de México Luis Miguel estableció récords de asistencia con 223 presentaciones en este escenario, que hasta la fecha no han sido superados.Fechas por Estados Unidos: