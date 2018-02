José Alberto 'El Güero' Castro quiere liderazgo en EU

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Muy interesante fue para José Alberto "El Güero" Castro ser ejecutivo de Televisa en 2016, cuando le tocó asumir por medio año la vicepresidencia de producción junto a Roberto Gómez y Antonio Alonso… pero definitivamente no lo volvería a hacer.



"No, lo respeto mucho, creo que es una labor muy importante y viven con otro estrés, sí les debo decir que para mí fue muy complicado, cuando me dieron la opción preferí regresarme a mi trinchera porque creo que puedo hacer más acá que allá. Es muy estresante y es un gran compromiso", indicó.



Afortunadamente, la experiencia le dio mucho aprendizaje y lo llevó a comprender más de las entrañas de la empresa para la que trabaja y sus necesidades, aunque sólo fueron seis meses, debido a los cambios internos en la empresa.





El Universal / LMM 12/02/18