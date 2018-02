Hija de Hallyday impugnará testamento del rockero francés

PARÍS, Francia(AP )

Una de las hijas del rockero francés Johnny Hallyday planea impugnar el testamento de su difunto padre, quien le dejó todas sus propiedades y derechos artísticos "exclusivamente" a su viuda Laeticia.



Los abogados de Laura Smet dijeron en un comunicado que ésta recibió el contenido del testamento de Hallyday "con asombro y dolor". The Associated Press pudo ver el documento el lunes.



La misiva dice que Smet no recibió "ni una guitarra, ni una motocicleta, ni siquiera una portada autografiada de la canción 'Laura' que era dedicada a ella".



En una carta dirigida a su "cher Papa" _ “querido papá”, en francés _ Smet escribió: "He decidido pelear. Hubiera preferido que esto quedara en familia, desafortunadamente, nuestra familia es así ... Estoy orgullosa de ser tu hija".

Los abogados de Smet dicen que el testamento fue escrito en concordancia con las leyes estatales de California, donde el cantante pasó tiempo, pero que contradice las leyes francesas.

Laeticia Hallyday fue la cuarta esposa del apodado "Elvis francés", quien murió el pasado diciembre a los 74 años.