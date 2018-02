López Tarso celebra sus 93 años con 3 obras simultáneas

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Con 93 años cumplidos y 70 de trayectoria bajo su manga, el primer actor Ignacio López Tarso sigue más activo que nunca.



La noche del domingo el actor se presentó en el Teatro Independencia con la obra "El Padre", para así celebrar las primeras 100 representaciones de ella, sumando así otra puesta en escena en la que actúa simultáneamente además de "Aeroplanos" y "Un Picasso".



Las actrices Helena Rojo y Ana Brenda fueron las elegidas para ser las madrinas y develar la placa en esta ocasión. Ambas coincidieron en destacar el trabajo y profesionalismo del primer actor. "Es un honor porque yo quiero al señor López Tarso muchísimo, he trabajado con él y entonces le tengo un aprecio especial y que me hayan hecho la distinción me pone hasta nerviosa", comentó Rojo.



"Todos sabemos quién es el señor, la trayectoria y el prestigio que tiene en escena, siempre cumple con su trabajo. Lo hace magistral entonces hay mucha admiración de mi parte", añadió, además de que no quiso ser cuestionada sobre la salud de Rebecca Jones.



Por su parte Ana Brenda dijo sentirse feliz de haber sido la elegida para esta noche. "Estoy muy contenta de estar aquí porque Sergio Basáñez que está conmigo en la novela está también en esta obra, López Tarso que amo y adoro con mi corazón y la dirige el maestro Salvador Garcini y estoy aquí para apoyarlos".



Su hijo Juan Ignacio, quien desfiló por la alfombra con Pablo, bisnieto de López Tarso, se dijo orgulloso de verlo en escena y con mucho trabajo. "Lleno de vida, de fuerza, de pasión y entregado al 100% en su carrera de actor. Ojalá nunca se retire y que viva muchos años más así de bien y sano. Olvida sus obras muy rápido y las memoriza muy rápido", bromeó.



Al ser cuestionado sobre cómo era como padre, dijo que aún cuando su relación ha cambiado, sigue siendo una gran figura a la que admira. "Un gran padre, siempre buenos recuerdos con él. Juguetón, bromista y ahora ya es un anciano muy sabio, lo disfruto de otra forma".



Respecto al hecho de alternar tres obras al mismo tiempo mencionó que le ha dicho que descanse, pero que a su padre esto parece no preocuparle. "En mi opinión ya es mucho, le he digo que lo tome con más calma, que no viaje y trabaje ese mismo día. Está cansada la vida de López Tarso".