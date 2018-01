Tras escándalo sexual, James Franco no asiste a los Critic's Choice Awards

SANTIAGO DE CHILE, Chile(Agencias)

Sorpresivamente James Franco se ha convertido en uno de los personajes protagónicos, o antagónicos, de la temporada de premios 2017- 18.



Mientras la película que protagonizó y dirigió, "The Disaster Artist", acumula premios en algunos de los certámenes más importantes del momento, su creador enfrenta una compleja situación.



Anoche en la premiación de los Critic's Choice Awards se anunció como ganador en la categoría de Mejor Actor de comedia. Al momento de recibir el galardón, sorprendió que el hombre sobre el escenario no fuese Franco, sino el actor Walton Goggins, quien dijo: "James no pudo estar aquí esta noche para aceptar esto, así que lo aceptaremos en su nombre".



Su ausencia se explica por las acusaciones que han ensombrecido su nombre durante los últimos días. Tras coronarse como Mejor actor de comedia en los Globo de Oro, el domingo pasado, cinco mujeres han declarado haber sido abusadas sexualmente por él. Cuatro de ellas fueron sus alumnas de actuación.



En la semana, Franco asistió al programa "The Late Show" con Stephen Colbert e hizo frente a las inculpaciones. "Las cosas que escuché que estaban en Twitter no son precisas, pero apoyo completamente a las personas que salen y son capaces de tener una voz, porque no tenían voz para eso", dijo.



Ahora queda ver si finalmente las graves acusaciones perjudicarán a "The Disaster Artist" en una eventual nominación a los premios Óscar, lo que se sabrá cuando se hagan públicas las listas cortas de los premios de la Academia, el próximo 23 de enero.



