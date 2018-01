Guillermo del Toro vence a Spielberg

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

¿Quién podría ganarle a una leyenda como Steven Spielberg y a su vez a una cinta cuya temática social (los feminicidios) está más presente que nunca en la sociedad? Simple, Guillermo del Toro.



El mexicano se coronó anoche como el máximo ganador de la 23 entrega de los Critics’ Choice Awards al llevarse cuatro galardones (Película, Director, Diseño de Producción y Score) por su cinta "La forma del agua".



Es cierto que Guillermo y su equipo competían por 14 estatuillas, muchas de ellas en categorías técnicas, pero obtuvo las principales durante la ceremonia que se realizó en el Barker Hangar de Santa Mónica.



A diferencia de la pasada entrega de los Globos de Oro, en esta ocasión Del Toro venció a Tres anuncios por un crimen y fue la Mejor Película, que en aquella entrega le arrebató el Globo.



En esta ocasión el cineasta tapatío repitió y al igual que convenció a la prensa extranjera, ahora sedujo con su filme a la crítica estadounidense, que entrega los Critics’, al ganar como Mejor Director, venciendo por segunda ocasión a Steven Spielberg y su filme The post.



La celebración estuvo completa tras ganar los premios a Diseño de Producción y Score, para Alexander Desplant.



En su discurso de aceptación, Guillermo agradeció que hoy sigan existiendo compañías que apuesten por películas que pocos quieren filmar y que al final, dijo, hablan acerca de outsiders.



“Déjenme decirles algo, hicimos esta pequeña fábula para darle voz a aquellos que no la tienen, nombre a aquellos que no tienen nombre , y hacer visibles a los invisibles, a todos; ha sido algo inigualable trabajar con todos ellos”, dijo emocionado.



Guillermo se impuso a los favoritos de la noche, como Tres anuncios por un crimen, que se llevó a casa los premios a Actriz (Frances McDormand) y Ensamble.



La película Las horas más oscuras le dio un premio a Gary Oldman como Actor, a la vez que la cinta obtuvo también el galardón a Maquillaje.



La siguiente parada de Del Toro es en los premios Bafta.