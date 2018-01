Modelo pide a Dios que se mueran más actrices porno

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La modelo estadounidense Tila Tequila desea que más actrices porno mueran y que esta industria se acabe, así lo manifestó en un polémico mensaje que compartió en Facebook.Tila, quien en el pasado posó para la revista "Playboy" y participó en videos para adultos, confesó que ha rezado para que actrices porno se enfermen y mueran, y que la empresa Vivid, una de las principales compañías porno, caiga en crisis y desaparezca, así lo apunta la revista People.“Literalmente acabo de terminar una sesión de oración dirigida a la industria del porno y recé para que estas estrellas del porno caigan muy enfermas, y comiencen a morir, para que todo el mundo huya de esta industria y nunca vuelva”.Con respecto a las recientes muertes de varias estrellas porno, Tequila se mostró feliz y satisfecha porque sus plegarias han sido escuchadas.“Entonces, poco después que vi en las noticias que una estrella porno murió, wow, Dios me escucha y me da todo lo que pido en nombre de Jesús”.“Me he levantado para condenar y juzgar a esta generación. También he rezado para que la principal compañía porno, Vivid, se vaya a la bancarrota, y lo haré” .Seguidores de la modelo de 36 años, han criticado sus comentarios y han lamentado que "tenga tanto odio en su corazón".