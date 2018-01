'La Mano Peluda' llega a su fin tras 22 años al aire

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Rubén García Castillo está triste. Este jueves en la mañana el director de Telefórmula lo citó a las diez de la mañana para informarle que después de 22 años tenía que acabar "La Mano Peluda".



¿Cuándo? al otro día. Es decir, este viernes.

“La noticia nos hace nos hace sentir tristes, acongojados, llega el momento en el que dices ‘chin, ya no tengo gran cosa qué hacer en este mundo en cuanto a la comunicación’, te vas cayendo, vas entrando a un duelo, es una muerte, una muerte interna, alguien se te murió ¿Y qué se te murió? tu personalidad, tu programa”, dijo a El Universal poco antes de su penúltima noche al aire.



La historia de este formato comenzó en 1995 a través del 104.1 de FM y 970 de AM. Su conductor inicial fue Rubén García Castillo pero años después dejaría el programa, que fue retomado por Juan Ramón Sáenz, miembro de la producción. En 2011 Juan Ramón falleció y Rubén volvió a "La Mano Peluda".



La decisión de terminar con el formato es definitiva, pero las ganas de seguir contando historias continúan.



“No queremos cerrarlo, queremos seguir haciendo otras cosa, ahora con lo de las redes sociales podemos incursionar en YouTube, en un canal propio, podríamos ser vlogueros, tener un espacio y presentar evidencias de que hay cosas que están atrás de nosotros, que de pronto se materializan y somos testigos oculares de esto”.



De manera normal, el locutor dio inicio a "La Mano Peluda" este jueves por la noche, presentando varias historias. No fue hasta la parte final en la que hizo una pausa para compartir su sentir.



"Hoy fue un día funesto para nosotros, nos dieron a conocer luego de 22 años y casi 5 meses de duración 'La mano peluda' llega a su fin. Agradezco al universo peludomaniaco, muchas gracias por haber estado con nosotros", expresó, y deseó que vengan cosas mejores de un trabajo que nunca fue una trabajo sino una pasión.