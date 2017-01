Para Bárbara del Regil fue fácil ser Rosario Tijeras

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Para la actriz Bárbara del Regil, protagonista de la telenovela de TV Azteca Rosario Tijeras, no le fue complicado lograr apropiarse de Rosario desde el principio, “porque es una mujer fuerte y encarnar a una mujer fuerte fue fácil, la verdad es que creo que si me ponen a hacer una mujer débil hubiera sido más difícil pero hacer a esta mujer fue emocionante” comentó en entrevista.



La actriz de 29 años, quien tiene en su haber apenas un par más de producciones con TV Azteca, como “Así en el barrio como en el cielo” y “Secretos de familia”, contó que comparte la fuerza de su personaje y su decisión y le gusta cómo va por la vida decidida a que no tiene miedo a nada: “yo tengo miedo a muchas cosas porque soy madre, pero Rosario no tiene miedo a nada, va por la vida dándole duro y eso me gusta mucho de ella”.



Según comentó Del Regil, la telenovela que ya se encuentra en la recta final ha registrado buenos números alcanzando el primer lugar del horario nocturno ayer miércoles. “Estamos contentos porque sabíamos que iba a tener éxito, pero nunca me imaginé cuánto”, platicó y aseguró que no es “la típica novela o serie que te puedes perder dos semanas y cuando regreses van a seguir planeando robar la empresa”.



La también madre de una pequeña de once años, compartió algunas anécdotas durante las grabaciones como el haber hecho llorar a un niño mientras hacían una escena en la que Rosario aparece cubierta de sangre en un hospital.