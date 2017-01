Andrew Garfield y sus palabras de amor para Emma Stone

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Aunque terminaron su romance a finales de 2015, parece que la relación entre Andrew Garfield y Emma Stone es bastante cordial.



Eso es lo que dejan ver las románticas palabras que Garfield le dedicó a Stone, quien es una de las grandes favoritas en la temporada de premios en Hollywood gracias a su trabajo en “La La Land”.



Garfield dio una ovación de pie a su ex novia durante la pasada entrega de los Globos de Oro, en la que Stone ganó el premio de mejor actriz en comedia o musical.



El actor habló a “Vanity Fair” de Emma y el hecho de que se la estará encontrando en la temporada de premios.



“Ha sido maravilloso porque nos preocupamos mucho el uno por el otro… es una especie de cosa incondicional y hay mucho amor entre nosotros y mucho respeto”.



Confirmó que se mantienen como amigos y señaló: “Soy su más grande fan como artista. Estoy constantemente inspirado por su trabajo, estoy constantemente inspirado por cómo se maneja. Así que para mí ha sido una bendición ver su éxito y cómo ha florecido en la actriz que es y también ha sido maravilloso tener esta especie de apoyo. Es algo hermoso”.



Garfield llamó la atención en la entrega de los Globos de Oro por besar en la boca al actor Ryan Reynolds, acto que comentó que lo hizo para mostrarle que no importaba si ganaba o no el premio de mejor actor en comedia o musical.