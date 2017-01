Willie Nelson quiere que Loretta Lynn pruebe su mariguana

NASHVILLE, Tennessee(AP )

Willie Nelson quiere que su amiga Loretta Lynn, quien recientemente reveló que probó la mariguana por primera vez a los 84 años por su glaucoma pero que no le había gustado, le dé una segunda oportunidad a la hierba.



"Ella tiene muchas agallas", dijo Nelson en una entrevista reciente con The Associated Press en Nashville, Tennessee. "Probaría cualquier cosa. Quizás yo debería ayudarla".



El ícono country de 83 años de hecho quiere ayudar a mucha gente a probarla. Le dio su nombre a una marca de marihuana legal que se vende en Colorado y Washington, "Willie's Reserve", tras haber pasado décadas abogando por su legalización.



La administración entrante del presidente electo Donald Trump tiene a algunos defensores de la droga temerosos de que el gobierno federal ponga mano dura en los estados que han legalizado la marihuana para usos médicos o recreativos.



El nominado de Trump a fiscal general, Jeff Sessions, ha dicho que no debería ser legalizada. Pero el cantautor de "Crazy" no pierde la fe en su nueva empresa bajo el gobierno de Trump.



"Creo que la gente será más inteligente que eso", dijo Nelson. "Si uno se fija ve los beneficios, los sopesa ante las cosas que podrían ocurrir. Creo que la marihuana es posiblemente la medicina más segura que se puede consumir. No creo que esos tipos que vengan a tratar de acabar con ella logren su cometido. La gente dirá 'espera un minuto, heroína, cocaína, no, pero esto crece en el suelo, parece ser normal, déjenla en paz'''.