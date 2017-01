De Niro: Discurso de Meryl Streep fue "maravilloso"

NUEVA YORK(AP )

El peso pesado de Hollywood Robert De Niro salió en defensa de Meryl Streep para decir que su discurso en los Globos de Oro había sido "maravilloso".El ganador de múltiples premios Oscar escribió una carta dirigida a su coprotagonista de "The Deer Hunter" ("El francotirador") ante los efectos colaterales de sus críticas al presidente electo Donald Trump en la ceremonia del domingo. Streep, al recibir un premio a la trayectoria, dijo que "cuando los poderosos usan su posición para acosar a otros, todos perdemos"."Lo que tú dijiste fue maravilloso. Era necesario decirlo, y lo dijiste de una manera hermosa", escibió De Niro. "Te tengo tanto respeto porque lo hiciste mientras el mundo estaba celebrando tus logros. Comparto tus sentimientos sobre los vándalos y abusadores. Ya es suficiente".Un representante de De Niro confirmó la autenticidad de la carta.De Niro y Streep han protagonizado otras tres películas juntos: "Falling in Love" ("Enamorarse"), "Marvin's Room" ("La sangre que nos une" o "La habitación de Marvin") y "First Man".Además de haber apoyado a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, Streep ha estado alineada con el presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama , y llegó a parodiar a Trump en una gala en Central Park.