CIUDAD DE MEXICO(AP )

Angélica Vale regresa a las telenovelas con "La fan", una comedia sobre una admiradora de las telenovelas creada a partir de una idea que tuvo hace más de una década.



La producción de Telemundo se estrena el próximo martes. En ella, la estrella de "Amigas y rivales" y "La fea más bella" da vida a Valentina Pérez, quien vive para soñar con su ídolo, Lucas Duarte, un famoso actor de telenovelas interpretado por Juan Pablo Espinosa. Pérez es fundadora del club de fans de Duarte, "Las Lucalocas", y aunque parece imposible, un día lo conoce.



"Esta es una comedia romántica pero con toques de sitcom", dijo Vale en una entrevista telefónica con The Associated Press desde Los Angeles. "Estoy fascinada de que Telemundo se haya aventado esto con una idea original mía, que se hayan enamorado ellos de mi idea tanto como yo".



"Todos somos fans, todos tenemos un ídolo", dijo la actriz sobre su inspiración para la historia. "Tenía 10 años en un cajón esperando a que la realizaran y por fin. Yo sé que Diosito acomoda las cosas en el lugar y en el momento que deben de ser".



El proyecto llega en un momento en el que el público ha comenzado a favorecer más las series que las telenovelas, y Vale no descartó que "La fan" pueda seguir este formato con más de una temporada.