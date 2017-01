Tras "Argo", Ben Affleck dirige "Live by Night"

NUEVA YORK(AP )

Cuando "Argo" de Ben Affleck ganó el Oscar a la mejor película hace cuatro años, fue sin duda uno de los mejores momentos en una carrera marcada por los altibajos. Mientras hablaba emocionado con su estatuilla sobre "volver a levantarse" tras ser derribado, Affleck pareció dejar la turbulencia atrás.



Pero pronto la montaña rusa comenzó a rodar otra vez. Aunque muchos esperaban que siguiera el camino de los cineastas de prestigio, Affleck asumió el estresante papel de Batman, una apuesta para asegurar su lugar en la lista de los más codiciados de Hollywood e impresionar a su hijo de 4 años. Y tras separarse de su esposa Jennifer Garner, volvió a encontrarse en los titulares de los tabloides.



"Esta industria tiende a exagerar los éxitos y los fracasos", dijo Affleck durante una entrevista en un restaurante de Manhattan con vista a Central Park. "He tenido tropiezos reales, películas que no me gustaron y estoy muy orgulloso de las películas que dirigí. Pero te conviertes en miembro del elenco de una telenovela que no estás escribiendo. Recibes el guion todos los días y descubres cuál es tu papel ese día".



Ahora Affleck espera cambiar nuevamente ese guion con su nueva película como director tras "Argo", una adaptación a la novela policiaca de Dennis Lehane "Live By Night". Se trata de la historia de un gánster (Affleck) durante la época de la prohibición del alcohol que huye de Boston a Tampa, Florida, para crear un imperio del ron. Es su cuarta película como director y su segunda adaptación de una obra de Lehane; la primera fue su ópera prima, la cinta de 2007.