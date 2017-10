Condorito viaja al espacio en cinta animada

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

El amor de Condorito por Yayita será capaz de llevarlo hasta el espacio exterior en su nueva película animada.En ésta, su suegra, doña Tremebunda, es abducida por unos alienígenas que quieren controlar el mundo. Yayita sabe que Condorito es responsable de que se la hayan llevado y no lo perdonará a menos que regrese a su mamá.“El que te diga que va a salvar a su suegra por su suegra está mintiendo, siempre que vamos a salvar a la suegra es por salvar el amor de la hija”, dijo el actor y cómico mexicano Omar Chaparro, quien interpreta la voz de este entrañable personaje en “Condorito: La película”, que se estrena el viernes.“En mi caso tengo una muy bonita relación con mi suegra, saludos, me cocina delicioso, me quiere mucho, a veces me llevo mejor con mi suegra que con mi esposa, pero creo que soy de los pocos casos que existe”.Condorito pide que se lleven a Tremebunda a cambio de un amuleto de poder ilimitado para los alienígenas. En un principio se le hace muy fácil, pero con el tiempo se da cuenta de las consecuencias de sus decisiones, especialmente por su sobrino Coné quien es el más centrado de los dos.“Que Condorito tuviera que salir del desfachatado, irresponsable, vulgarcito a realmente salvar la vida de la madre de su amada Yayita creo que lo llevó a otro nivel”, dijo Chaparro, quien agregó que si tuviera un amuleto como el que buscan los extraterrestres “controlaría la mente de algunos políticos de este país”.La primera cinta animada de Condorito es un proyecto internacional de coproducción peruana, argentina, chilena y estadounidense dirigida por el británico Alex Orrelle y el peruano Eduardo Schuldt, escrita por el argentino Martín Piroyansky y el israelí Ishai Ravid y producida por los peruanos Abraham Vurnbrand y Hugo Rose. El equipo ha trabajado en otras cintas animadas como “Los Increíbles”, “El Oso Yogi” y “Metegol”.“Condorito” tiene dos elencos de voz. En el caso del elenco chileno Rodrigo Saavedra interpreta a Condorito y Loreto Araya-Ayala a Yayita, mientras que en el elenco latinoamericano la presentadora y modelo colombiana Jessica Cediel hace la voz de Yayita. En el caso de doña Tremebunda, es interpretada por el mismo actor en ambos elencos: se trata del humorista chileno Coco Legrand, quien logra adentrarse en los sentimientos de esta señora tan imponente e iracunda.“Me gustó mucho el proyecto, pero tuve miedo por lo que representa Condorito... Es un personaje entrañable y muy conocido en todo el mundo de habla hispana”, dijo Chaparro. “No es tan fácil sobre todo porque la gente tiene un personaje que es mudo. Condorito no tiene voz, lo lees, entonces era el desafío de hacer una voz que fuera muy neutra. Tenía que ser una voz que no fuera a chocar mucho con lo que las personas tenían en su cabeza”.Condorito, creación del historietista chileno Pepo (René Ríos Boettiger), fue publicado por primera vez en 1949. Con el paso de los años se convirtió en uno de los personajes de comic más conocidos de Latinoamérica con sus inconfundibles expresiones como ¡plop! y ¡reflauta!, su pasión por el fútbol y sus ocurrencias para salir del paso en los enredos en los que se metía en su pueblo de Pelotillehue.“Era muy ocurrente este cuate y siempre decía una estupidez que nadie veía venir y hacía que todo mundo ¡plop! se desmayara”, dijo Chaparro, quien fue admirador de la historieta durante su infancia.“El cómic era picarón pero aquí (en la película), no. Aquí es para todos los niños, para toda la familia ... no se van a incomodar para nada, pero van a recordar la nostalgia de Condorito y los niños van a descubrir un nuevo personaje que les va a encantar”.