Harvey Weinstein rechaza acusaciones en su contra

LOS ÁNGELES, California(Agencias)

El productor de Hollywood Harvey Weinstein rechazó las nuevas acusaciones de abuso sexual en su contra, que incluyen la supuesta violación de la actriz y directora italiana Asia Argento, publicadas por la revista The New Yorker.



Las nuevas denuncias, que se remontan a un periodo iniciado hace 20 años, fueron hechas por numerosas mujeres, incluyendo a Argento, hija del director y productor italiano Dario Argento, y a la actriz estadounidense Rosanna Arquette, hermana de Patricia Arquette (Boyhood).



Argento es una de las tres mujeres citadas en el extenso artículo que acusan a Weinstein de violación. Otras tres mujeres dijeron a la publicación que Weinstein las había abusado o acosado sexualmente.



Sallie Hofmeister, portavoz de Weinstein, rechazó las nuevas acusaciones. “Cualquier acusación de sexo no consentido es rechazada inequívocamente por el señor Weinstein”, dijo Hofmeister. La declaración también arma que Weinstein ha iniciado un tratamiento de asesoramiento sicológico.



El incidente que denunció Argento se remonta a 1997, cuando la actriz tenía 21 años. Uno de los productores de Weinstein la había invitado a una esta en la Riviera francesa pero cuando llegó al lugar se encontró en un cuarto de hotel en el que no había nadie más que Harvey Weinstein, que apareció en bata y le pidió que le diera un masaje. Argento contó que nalmente, llena de dudas, accedió a darle un masaje. Cuando se le acercó, el productor le levantó la falda, le separó las piernas y le practicó sexo oral sin su consentimiento. Weinstein “me aterrorizó, era enorme”, recordó.



Harvey Weinstein fue despedido este domingo de The Weinstein Company (TWC) después de que el diario The New York Times publicara el jueves pasado un informe según el cual acosó sexualmente a empleadas, incluyendo a la actriz Ashley Judd, en un patrón de comportamiento que extendió durante casi tres décadas.



El periódico señaló que documentó las acusaciones con entrevistas con ex empleadas y con trabajadores de la industria del cine, así como con registros legales y otros documentos. Según el diario, el productor llegó a acuerdos extrajudiciales con al menos ocho mujeres.